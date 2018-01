Im Sommer soll die Waidhofner Straße mit einer neuen Asphaltdecke versehen werden. „Es wurden dort ja die Wasserleitungen erneuert und auch neue Gasleitungen verlegt, darum ist die Straße derzeit eine Rumpelpiste. Die Arbeiten werden im Frühjahr endgültig abgeschlossen sein. Im August wird das Land dann die Fahrbahn auf einer Länge von rund 1,1 Kilometern sanieren“, berichtet Baustadtrat Dieter Funke.

Der Verkehr soll wechselseitig an der Baustelle vorbeifließen, ganz ohne Staus wird das aber wohl nicht abgehen. Gänzlich gesperrt wird die Waidhofner Straße voraussichtlich Ende August an jenen Tagen, an denen die oberste Asphaltschicht aufgebracht wird.

Auch die Gehsteige werden, wo es notwendig ist, erneuert. Das Material stellt die Gemeinde zur Verfügung, die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei durchgeführt. 70.000 Euro lässt die Stadt sich das kosten. Die Gesamtkosten für die Straßensanierung liegen noch nicht auf dem Tisch.

Keine Leerverrohrung für Breitbandinternet

Funke erklärt, warum im Zuge der derzeitigen Grabarbeiten nicht auch gleich Leerrohre für Breitbandinternet verlegt wurden. „Ich hatte diesbezüglich mehrere Anfragen. Tatsache ist, dass unter der Waidhofner Straße schon viele verschiedene Leitungen verlaufen, daher ist es nicht sinnvoll noch weitere Rohre zu vergraben, vor allem nicht neben der Gasleitung.“

Außerdem, so Funke, hätte eine Glasfaserleitung in Straßenmitte den Nachteil, dass man, um Hausanschlüsse herzustellen, die Fahrbahn wieder an vielen Stellen aufreißen müsste. „Es scheint da sinnvoller das Kabel im Gehsteig zu verlegen. Da gibt es schon erprobte Methoden.“

Funke berichtet, dass er gemeinsam mit SP-Stadtrat Laurentius Palmetshofer und den Stadtwerken dabei sei, einen Masterplan für die Breitbandversorgung in der Stadt zu erstellen. „Gerade in der Waidhofner Straße laufen schon Glasfaserkabel verschiedener Unternehmen durch. Da muss man auch schauen, ob man sie vielleicht mitnutzen kann.“