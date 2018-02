In Abstimmung mit dem Hotelbetrieb startete am vergangenen Montag im Schloss Zeillern ein umfangreicher Fenstertausch. 135 Fenster – insgesamt hat das Schloss über 150 Stück – werden durch neue ersetzt. Bis Mitte Mai sollen die Arbeiten in mehreren Etappen abgeschlossen sein.

Bund und Land könnten Sanierung unterstützen

„Die Verbundfenster waren bereits über 30 Jahre alt und nicht isloiert. In Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt werden nun Kastenfenster montiert“, berichtet VP Bürgermeister Friedrich Pallinger. Er rechnet mit einem Kosten-Gesamtvolumen von 370.000 bis 380.000 Euro inklusive Steuern. Ein Betrag, den großteils die Gemeinde als Eigentümer stemmen muss.

„Wenn wir die Förderungen bekommen, wird es aber Zuschüsse vom Bundesdenkmalamt und von der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich geben“, betont der Ortschef. Der Fenstertausch sei die einzige Sanierungmaßnahme, die für das Jahr 2018 vorgesehen ist. Seit der Vorwoche arbeitet man zudem daran, den Festsaal in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Dort wird eine neue LED-Beleuchtung installiert.

Dreifaches Jubiläum in der Marktgemeinde

Parallel zu diesen Arbeiten laufen derzeit auch die Vorbereitungen für ein dreifaches Jubiläumsjahr in Zeillern. So feiert man nicht nur den 30. Geburtstag des Schlosshotels, sondern auch 30 Jahre Blasmusikverband (NÖBV) in Zeillern und 30 Jahre Partnerschaft mit der Partnergemeinde Zeilarn (Bayern). Die Jubiläen sollen vor allem am 17. Juni beim Radiofrühschoppen mit der Musikkapelle Zeillern und der Militärmusikkapelle Niederösterreich gefeiert werden.

Der Radiofrühschoppen ist allerdings nicht die einzige Veranstaltung in den kommenden Monaten. So ist für Anfang Juni eine Karikatur-Ausstellung, mit Werken von Christian Gschöpf im Schloss, geplant. Im Sommer stehen diverse Konzerte des NÖ Blasmusikverbandes auf dem Programm und im September ist eine Art Galaabend für Stammgäste im Schloss angedacht.