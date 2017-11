Seit Ende März 1995 hat die Lebenshilfe Werkstätte Amstetten ihren Sitz in der Feldstraße 13. Doch ihre Tage sind gezählt. Spätestens Ende Mai 2019 soll sie geschlossen werden – dies bestätigt David Habichler, Regionalleiter der Lebenshilfe NÖ Mostviertel auf NÖN-Anfrage. „Wir sprechen allerdings nicht von einer Schließung der Werkstätte, denn genau genommen ist es ein Umzug“, betont er.

Vierkanter wird zu neuem Standort umgebaut

Ende Mai 2019 laufe der Mietvertrag für das in Privatbesitz befindliche Gebäude in der Feldstraße nach 25 Jahren aus und deshalb habe man sich auf die Suche nach einem neuen, kleineren Standort gemacht und sei auch fündig geworden.

„Im Gemeindegebiet Aschbach, nahe der Autobahnabfahrt Oed, wird für die Lebenshilfe NÖ ein Vierkanter umgebaut, der in Zukunft unseren Kunstgruppen zur Verfügung stehen wird. An diesem Standort, dem Projekt Seidenberg, kann die inklusiv geführte Amstettner Band „Musiksalat“ ungestört in adäquaten Räumlichkeiten proben. In der Feldstraße ist das derzeit ja nicht möglich und wir konnten auch keine andere kostengünstige sowie barrierefreie Lösung in Amstetten finden“, so Habichler.

Erste Überlegungen, die Werkstätte Amstetten umzusiedeln, laufen laut Habichler seit April/Mai dieses Jahres. Da habe man begonnen, sich intensiv um Alternativen umzusehen.

