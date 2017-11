Ganztätig von Freitag bis Sonntag können die Besucher die Schauschmiede der Schmiederunde Amstetten besuchen und am Bienenwachskerzenziehen teilnehmen. Weitere Highlights sind zu gewissen Uhrzeiten Ponyreiten , Lattlschießen mit dem ESV Landsteiner Allersdorf, ein Rundgang durch den Denkmalpark mit Archivar Thomas Buchner, weihnachtliche Musik und Schauspielstücke, sowie Advent- und Weihnachtslieder.

Köstlichkeiten gibt es bei den Mostbaronen Distelberger, Seppelbauer, vom Lieglhof sowie beim Bio-Bauernhofladen Deinhofer. Weitere Organisationen, die sich beteiligen, sind die FF Amstetten, die Bergrettung und der SKU Ertl Glas Amstetten.

Die Veranstaltung findet am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt.