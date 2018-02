Schon im September ist das Stadtarchiv vom Dachgeschoß des alten Rathauses in seine neuen Räumlichkeiten über dem Kulturbüro übersiedelt. Inzwischen hat sich Archivar Thomas Buchner dort gut eingerichtet und auch der Großteil der Bestände ist an seinem vorgesehenen Platz.

Die ältesten Bestände des Archivs stammen aus dem 16. Jahrhundert. | Knapp

168 Quadratmeter Fläche stehen auf zwei Etagen zur Verfügung. Es gibt ein Büro, zwei Archivräume, einen Benutzerraum und einen Manipulationsraum, wo neu angelieferte Materialien gesäubert und vorbehandelt werden. „Der Raumbedarf des Archivs müsste nun für die nächsten 20 Jahre gedeckt sein“, sagt Buchner, der sich natürlich über seine neue Arbeitsstätte freut. Der Benutzerraum ist auch barrierefrei zugänglich.

Das Raumklima in den Archivräumen wurde auf eine optimale Haltbarkeit des Papiers eingestellt. „Das sind etwa 55 Prozent Luftfeuchtigkeit und 20 Grad Celsius. Im Dachgeschoß des alten Rathauses hatten wir ja im Winter und im Sommer enorme Temperaturschwankungen“, berichtet Buchner.

An Arbeitsmangel kann sich der Archivar nicht beklagen (siehe ganz unten), deshalb wurde sein Anstellungsverhältnis auch von 20 auf 25 Stunden aufgestockt.

Anfragen kommen aus aller Welt – zum Beispiel aus Brasilien. Da wollte eine Person einen Antrag auf die österreichische Staatsbürgerschaft stellen und brauchte dafür einen Nachweis, dass ein Vorfahre aus Österreich stammt. Dieser hat just in Amstetten gelebt.

Inder auf der Suche nach Ruinen der Welt

„In Indien wird an einer Datenbank gearbeitet, in der alle Ruinen der Welt erfasst werden sollen. Da erhielt ich eine Anfrage, ob es in der Region um Amstetten bemerkenswerte Ruinen gibt“, berichtet Buchner.

Natürlich muss er auch immer wieder einmal Recherchen für einzelne Abteilungen der Stadtverwaltung durchführen. Es werden auch nach und nach deren eigene Archive ins Stadtarchiv überführt.

Für viele Schriftstücke gilt eine Aufbewahrungsfrist von fünf bis 15 Jahren. Danach liegt es an der Expertise des Archivars, was historischen Wert hat und dauerhaft aufbewahrt werden soll und was nicht. Das sind rund zehn Prozent des Aktenaufkommens. Buchner ist aber auch in verschiedene Projekte eingebunden – wie etwa die Veranstaltungsreihe zum Thema Demokratie, die heuer geplant ist.

Kulturstadträtin Ulrike Königsberger-Ludwig ist über die Aufwertung des Archivs erfreut: „Das war unbedingt notwendig und wir haben ja auch mit den zusätzlichen Stunden für den Archivar signalisiert, dass dessen Arbeit für die Stadt wichtig ist.“

Noch in der Schwebe ist, ob im Schloss Edla im Zuge der Renovierung ein Ausstellungsraum für das Archiv geschaffen wird, um besondere Exponate auch der Bevölkerung präsentieren zu können.