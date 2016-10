Mit im Gepäck sind neben einem Hindernis- und Segwayparcours auch wieder eine moderne Torschusswand mit Geschwindigkeitsmessung und verschiedene Bewegungs- und Geschicklichkeitsstationen für Alt und Jung. Neu im Programm sind Angebote für die Kleinsten wie z.B. Balanceelemente und Laufräder.

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt es auch ein paar Herausforderungen wie das Einrad fahren, Geschicklichkeitsspiele oder die Balance auf der Slackline zu halten. Zusätzlich können sich die Besucherinnen und Besucher auch auf ein Gewinnspiel mit tollen Preisen wie einem exklusiven Besuch bei der Gala Nacht des Sports, VIP Eintrittskarten inkl. Meet&Greet beim Riesentorlauf im Rahmen des Weltcup am Semmering oder einem Urlaub in einem JUFA Resort in Niederösterreich freuen.

Jede Menge Sport & Action bei der NMS Neustadtl

Dieses Wochenende war das Team des SPORT.LAND.Niederösterreich zu Gast beim SVU Neustadtl. Perfekte Herbstwetter, jede Menge begeisterter Gäste, verschiedenste Sport- und Bewegungsstationen für alle Altersgruppen, ein tolles Rahmenprogramm der Schule und vor allem der Besuch inklusive Autogramme von Ski-Doppelolympiasiegerin Michaela Dorfmeister und mehrfache Jugend-Weltmeisterin im Sportklettern Jessica Pilz zeichneten diesen Tag aus.

„Wir von SPORT.LAND.Niederösterreich wollen die Menschen zu mehr sportlicher Betätigung und Bewegung motivieren. Mit den Familiensporttagen versuchen wir gemeinsam mit den Vereinen diesem Ziel auf spielerische und freudvolle Art und Weise ein Stück näher zu kommen“, so Initiatorin und Sportlandesrätin Dr.in Petra Bohuslav.