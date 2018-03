Opferstock geplündert.

Unbekannte Täter betraten am 6. März während der Öffnungszeit die Kirche in St. Peter in der Au. Dort brachen sie den Opferstock vom Kerzenständer, auf dem die Gläubigen gegen ein Entgelt Kerzen entzünden können.

Sie brachen den Münzbehälter auf und erbeuteten eine dreistellige Euro-Summe.