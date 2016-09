St. Peter in der Au

Das Untersuchungslabor hat die Gemeinde darüber verständig, dass in der letzten Wasserprobe vom 20.9 „Coliforme Bakterien“ und „Enerokokken“ nachgewiesen wurden. Natürlich wurden auch Kindergarten, Schulen und das Landespflegeheim informiert.

Schon im Mai Probleme

In Kürnberg gab es bereits im Mai ein ähnliches Problem. Ende Juni konnte war jedoch wieder Trinkwasserqualität hergestellt. Die Trinkwasseraufsicht ordnete allerdings eine neuerliche Probennahme im September an. Und bei dieser wurde nun wieder eine Beeinträchtigung des Wassers festgestellt, allerdings nur eine leichte. Das Problem lässt sich laut Trinkwasseraufsicht nur durch Einbau einer UV-Anlage lösen. Angebote von Fachfirmen wurden bereits eingeholt. Die Gemeinde will die Anlage so schnell wie möglich installieren.

Burgholzbrunnen vom Netz genommen

Im Bereich von St. Peter-Markt wurde beim Burgholzbrunnen eine Grenzwertüberschreitung festgestellt. Da der Brunnen ins Ortsnetz einspeist, hat die Gemeinde ihn sofort gesperrt. Das Ortsnetz wird nun von der Quelle Teichstraße versorgt, die Trinkwasserqualität aufweist. „Dennoch sind wir als Wasserlieferant gesetzlich verpflichtet alle Abnehmer zu verständigen, dass bis zum Vorliegen einer positiven Trinkwasseruntersuchung das Wasser nur im abgekochten Zustand konsumiert werden darf“, schreibt Bürgermeister Johann Heuras in einer Facebook-Mitteilung an alle Gemeindebürger.

Der Bereich „An der Bahn“, an dem auch die Inzinghofsiedlung hängt, ist, so der Ortschef, nachweislich nicht betroffen. Die Leitung nach St. Michael wurde vom Ortsnetz getrennt. Der Ortsteil wird von den beiden Brunnen in St. Michael gespeist. „Sobald die Trinkwasserqualität hergestellt ist, werden wir alle Betroffenen sofort davon in Kenntnis setzen“, verspricht der Bürgermeister.

Nähere Auskünfte gibt es am Gemeindeamt: 07477/42111-16.