Am 8. Februar bemerkte ein Lkw-Lenker, der mit seinem Fahrzeug bergauf Richtung Kürnberg unterwegs war, plötzlich Flammen hinter dem Führerhaus. Er stellte den Lastwagen beim Feuerwehrhaus ab und bekämpfte den Brand mit dem Feuerlöscher. Ein Passant kam ihm zu Hilfe. Gemeinsam gelang es ihnen die Flammen zu ersticken.

Ursache des Feuers dürfte eine Überhitzung unterhalb des Fahrerhauses gewesen sein, weshalb die Hitze- und Lärmschutzverkleidung Feuer fing. Der Lkw konnte seinen Weg fortsetzen.

Pkw durch Brand zerstört

Ein 18-jähriger aus Steyr fuhr am Freitag gegen 18 Uhr von Wolfsbach nach St. Peter. Am Marktplatz sah er plötzlich Rauch aus dem Motorraum kommen. Er stellte den Wagen am Parkplatz vor der Sparkasse ab. Als er die Motorhaube öffnete, schlugen ihm Flammen entgegen.

Er alarmierte sofort die Feuerwehr. Einige Florianis, die gerade im Zeughaus waren, rannten mit Feuerlöschern zum Auto und konnten damit die Flammen großteils ersticken. Die Nachlöscharbeiten wurden mit dem Tanklöschfahrzeug durchgeführt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Brandursache ist unklar.