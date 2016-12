Am 23. Dezember kurz vor 13 Uhr, raste ein Großaufgebot von Einsatzkräften in die Robert-Lieben-Straße in Allersdorf: Zwei Polizeiautos, ein Rettungswagen sowie fünf Fahrzeuge der FF Amstetten mit 24 Silberhelmen: Im Erdgeschoß eines Mehrparteienhauses stand ein Zimmer einer Wohnung im Vollbrand.

Dieses Stockbett im Kinderzimmer dürfte Ausgangspunkt des Brandes gewesen sein. | NOEN, Wolfgang Kapf

Innerhalb von ein paar Minuten hatten die Feuerwehrleute die Flammen im Griff und konnten auch ein Übergreifen des Brandes auf die benachbarten Räume und andere Wohnungen verhindern.

Einsatzleiter Hauptbrandinspektor Helmut Moser erklärte: „Es war ein Brand in einem Kinderzimmer aus noch unbekannter Ursache. Wir haben die Brandbekämpfung unter Atemschutz durchgeführt – und zwar mit Druckluftschaum, sodass kein Wasserschaden entstanden ist. Dann haben wir natürlich alle Wohnungen kontrolliert und das Mehrparteienhaus durchbelüftet. Verletzt wurde zum Glück niemand.“

Die Kriminalisten der Polizeiinspektion Amstetten haben inzwischen die Ursache des Feuers geklärt. Ein Kind dürfte am Stockbett mit einem Feuerzeug gespielt und den Brand verursacht haben.