Rund 1,7 Millionen Euro zahlt die Stadt 2017 ans Land – als Standortbeitrag für die Kliniken in Amstetten und Mauer. Begründung dafür: Die Gemeinde habe indirekt Vorteile durch die beiden Krankenanstalten. So würden etwa Arbeitskräfte angezogen und deren Ansiedlung in Amstetten habe eine Erhöhung der Ertragsanteile (wird ja pro Kopf bezahlt) zur Folge.

Ob dem tatsächlich so ist, daran zweifeln die Gemeinden, die Standort eines Spitals sind, schon lange. Die FPÖ in Amstetten forderte im Gemeinderat in einer Resolution an das Land, die Abschaffung der Abgabe zu verlangen. „Die Gründe dafür sind stichhaltig: Die NÖ Landeskliniken befinden sich nicht mehr in Gemeindebesitz, die Kommunen selbst lukrieren daher auch keine Kommunalsteuer – und haben auch sonst keine Vorteile: Personalaufnahmen laufen über das Land NÖ, ebenso wird der Einkauf zentral erledigt und bei weitreichenden Entscheidungen hat die Gemeinde selbst keinerlei Mitspracherecht.“

"Wir sind auf den guten Willen des Landes angewiesen"

Michael Wiesner, SP-Finanzstadtrat

Die FPÖ rannte bei den anderen Fraktionen da offene Türen ein. „Wir haben das ja selbst schon immer wieder gefordert. Tatsächlich sehe ich keinen Vorteil mehr, den wir durch die Spitäler haben“, sagte VP-Vizebürgermeister Dieter Funke. Auch die heimische Wirtschaft profitiere von den Kliniken nicht mehr in dem Maße wie früher.

Sowohl Funke als auch SP-Finanzstadtrat Michael Wiesner wiesen die Freiheitlichen aber auch auf einen Fehler in ihrem Antrag hin – denn von der Kommunalsteuerabgabe seien die Krankenhäuser schon immer befreit gewesen.

Für Wiesner wäre es schon ein Erfolg „wenn die Stadt künftig nur noch einen Standortbeitrag zahlen müsste. Allerdings sind wir da auf den guten Willen des Landes angewiesen.“

Der Antrag der Freiheitlichen wurde dem Finanzausschuss zugewiesen, wo eine korrekte Formulierung für die Resolution gefunden werden soll. Grundsätzlich waren alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen dafür, beim Land wieder einmal einen Vorstoß zur Abschaffung des Spital-Standortvorteils zu machen.