Die Amstettner Marketing GmbH (AMG) wird 2017 einen Schwerpunkt auf das Leerflächenmanagement legen. Das hat die Generalversammlung in der Vorwoche beschlossen – und dafür auch ein eigenes Budget in Höhe von rund 35.000 Euro in Aussicht gestellt.

„Wir sind zwar natürlich für die ganze Stadt da, aber in diesem Punkt werden wir uns vorerst auf die Innenstadt vom C&A bis hinab zur Wiener Straße konzentrieren. Es geht uns vor allem darum, eine Basisstruktur zu schaffen“, sagt Marketing-Managerin Maria Ettlinger.

Neuer Anlauf für Street-Food-Festival

Konkret sollen die Leerflächen aufgelistet, aber zugleich auch ihr Zustand erhoben und in einer Datenbank erfasst werden. „Dann wollen wir auf Basis der Studie Standort & Markt schauen, welche Flächen welche Möglichkeiten bieten und für welche Branche sie geeignet wären“, erklärt Ettlinger.

Die AMG wird sich zu diesem Zweck auch Immobilienexperten ins Boot holen, die dann konkrete Projekte mit möglichen Interessenten und den Hausbesitzern entwickeln sollen – natürlich in Absprache mit der Stadt. „Denn es geht uns ja nicht nur darum, die Leerflächen zu füllen, sondern auch wirkliche Frequenzbringer in die City zu holen. Ich sehe meine Funktion vor allem als Vermittlerin“, sagt Ettlinger.

Natürlich wird die AMG aber im kommenden Jahr auch wieder die erfolgreichen Veranstaltungen abwickeln (Einkaufsnacht, Stadtflohmarkt etc.) und man will einen neuen Anlauf für ein Street-Food-Festival nehmen.

„Zudem wollen wir im Frühjahr mit allen handelnden Personen Gespräche über die Zukunft des Amstettner Adventmarktes führen. Soll er so bleiben, wie er ist, oder sich weiterentwickeln und wenn – in welche Richtung? Das sind die Fragen, die wir vor der Erstellung eines neuen Konzepts beantworten müssen“, sagt Ettlinger.