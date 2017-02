Der geplante Wechsel der Grünen im Stadtrat – Dominic Hörlezeder soll ja Gerhard Haag ablösen – ruft die Bürgerinitiative „Rettet die Forstheide“ auf den Plan. In einer Aussendung bezieht sie doch überraschend klar Stellung für einen Verbleib Haags.

„Er ist der erste Grünpolitiker, dem die Forstheide ein wirkliches Anliegen ist“Die Umweltschützer über Stadtrat Haag

„Die Rochade erfolgt unserer Meinung nach nicht aus dem Aspekt der Sorge um die Natur im unmittelbaren Umfeld, sondern aus simplen, innerparteilichen Interessen mit politischen Hintergründen. Das geht völlig an den eigentlichen Zielen der Rettung der Forstheide mit Natura 2000 vorbei. Aus der Sicht der Umweltarbeit ist diese Entscheidung schlecht begründbar“, heißt es in der Stellungnahme.

Und die Bürgerinitiative schießt sich dann auch noch gleich auf Hörlezeder ein: Dessen Engagement für die Forstheide habe sich bisher in Grenzen gehalten, der Wechsel sei nur seinen Ambitionen geschuldet, 2018 für den Landtag zu kandidieren.

Gerhard Haag streuen die Umweltschützer hingegen Rosen. Dieser habe sich in Zusammenarbeit mit der BI ein umfangreiches Wissen um die Forstheide angeeignet und sehr bürgernah agiert. „Er ist der erste Grünpolitiker, dem die Forstheide ein wirkliches Anliegen ist. Er erweist sich als hervorragender Ansprechpartner und als ausgezeichnete Vermittlungsperson zwischen Bürgerinitiative und Stadtgemeinde. Wir befürchten, dass durch den geplanten Wechsel die Aktivitäten im Bezug auf die Forstheide nicht in der notwendigen Intensität wie bisher weitergeführt werden können, ja sogar gefährdet wären. Besonders wenn Hörlezeder noch zusätzlich im Landtags-Wahlkampf aktiv ist.“

Man habe, so heißt es in der Aussendung der Bürgerinitiative, auch bei Haag nachgefragt, ob dieser nicht Stadtrat bleiben könne. „Die Antwort war, dass er sein privates Umfeld in Zukunft ohne Weiteres so gestalten könnte, dass dies möglich wäre.“

Hörlezeder will das Gespräch suchen

Hörlezeder will das Gespräch mit der Bürgerinitiative suchen. „Da das Schriftstück nicht unterschrieben ist, weiß ich aber leider nicht, wer nun genau mein Gegenüber ist. Ich versuche herauszufinden, wer der Verfasser ist und werde dann gerne das Gespräch mit dem Vorstand der Bürgerinitiative suchen und auch mögliche Missverständnisse ausräumen.“

Den Vorwurf, er engagiere sich zu wenig in Bezug auf Umwelt und Naturschutz, weist Hörlezeder zurück. „Derzeit stehe ich gemeinsam mit unserer Sprecherin Sarah Huber in intensivem Kontakt mit einer Vielzahl besorgter Bürgerinnen und Bürger, was das Thema Ybbsbrücke in Greimpersdorf angeht. Dass sich um die Forstheide bisher hauptsächlich Gerhard Haag gekümmert hat, ist ein Resultat der Aufgabenverteilung innerhalb der Fraktion.“

Hörlezeder betont, dass die Grünen und die Bürgerinitiative ja dasselbe Ziel hätten: die Umwelt für die zukünftigen Generationen zu bewahren. Er hält aber auch fest, dass sich die Partei nicht bei internen Personalrochaden dreinreden lassen werde: „Diese Entscheidung treffen wir natürlich autonom. Das ist bei jedem Verein so und sicher auch bei der Bürgerinitiative.“

Beim Koalitionspartner SPÖ ist man über die Turbulenzen bei den Grünen derzeit noch nicht beunruhigt. „Wir haben ja ein Arbeitsübereinkommen, das alle drei grünen Gemeinderäte unterschrieben haben und wir gehen davon aus, dass sie dieses auch einhalten“, sagt SP-Fraktionsobmann Anton Katzengruber.

Bisher habe die Zusammenarbeit durch die Unstimmigkeiten beim Koalitionspartner nicht gelitten. Allerdings sei sie in letzter Zeit aufwändiger geworden, weil die Grünen untereinander oft zu wenig kommunizierten. „Grundsätzlich gibt es ein ungeschriebenes Gesetz in der Politik, dass man sich nicht in die Personalentscheidungen eines politischen Mitbewerbs einmischt. Daran halten wir uns“, sagt Katzengruber.