In der Begrüßungsrede zur Premiere von „Männerwirtschaft“ im Gasthaus Kappl am vergangenen Sonntag erzählte Kulturreferent Maximilian Soxberger: „Wenn man den Begriff Männerwirtschaft im Wörterbuch nachschlägt, findet sich als Definition des Begriffs eine von Männern geführte Hauswirtschaft in einem frauenlosen Haushalt.“

Das beschreibt auch das Setting, in dem sich Kronenwirt Sepp Stadler (Leopold Dieminger) mit seinen Freunden und Nachbarn Karl (Günther Reisinger) und Roland (Rudi Jesch) befindet, außerordentlich gut.

Senta (Helga Peschek) ist nicht besonders begeistert von dem Verhalten ihres Ehemannes. Ihr Mann Karl (Günther Reisinger) sieht die Sache allerdings relativ gelassen. | NOEN, Turner

Im Gasthaus Krone herrscht Personalmangel und um seine Kasse etwas aufzubessern, veranstaltet Sepp Stadler illegale Spieleabende. Zudem sind Karls Frau Senta (Helga Peschek) und Rolands Frau Rosi (Hilda Ördög) mit den Zuständen unzufrieden. Mit den darauf folgenden Geschehnissen hat so aber niemand gerechnet.

Hilda Ördög führt Regie und sorgte mit der Theaterbühne Biberbach rund um Obmann Günther Reisinger für viele Lacher bei der Premiere. Kaum ein Platz blieb leer und während der Vorstellung auch kein Auge trocken. Die nächsten Vorstellungen für diese Woche finden am Freitag, 24., und Samstag, 25. Februar, statt.