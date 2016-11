Nach der Auflösung des CityClubs stellte sich die Frage, wie es mit dem CityTaler weitergehen soll. Dass die Innenstadtwährung erhalten bleiben soll, darüber waren sich Kaufleute und Stadt einig. Am 7. November wurde sie nun offiziell den beiden Liquidatoren des CityClubs (Martina Gaspar und Gerhard Maurer) in die Amstetten Marketing GmbH übergeführt.

Diese ist damit künftig Betreiber und Administrator des CityTalers. Bürgermeisterin Ursula Puchebner begrüßt das. „Denn der CityTaler hilft, die regionale Wertschöpfung zu erhöhen und die Kaufkraft in der Region zu halten.“

Informationsfolder noch vor dem Advent

Maria Ettlinger, Geschäftsführerin der Amstetten Marketing GmbH, weist darauf hin, dass der CityTaler gerade in der Weihnachtszeit von Firmen gerne als Geschenk für Kunden und Mitarbeiter genutzt wird.

„Noch vor dem ersten Adventwochenende, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft, wird es einen Informationsfolder geben, in dem alle rund 120 Betriebe aufgelistet sind, bei denen der CityTaler in Zukunft eingelöst werden kann“, kündigt sie an.

Aber auch Schaufensteraufkleber werden darauf hinweisen, wo die Innenstadtwährung gilt. Die CityTaler sind im Wert von zehn oder zwanzig Euro in allen Amstettner Geldinstituten (Raiffeisenbank, Volksbank, Sparkasse, Hypo und Oberbank) erhältlich.