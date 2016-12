„Ich hatte ein super Leben. Meine schizophrene Schwester hingegen musste ihr Leben absitzen. Ich wollte daher helfen, dass sie ihr Leben schöner gestalten kann“, erklärte Gabriele Brandstetter, warum sie im Jahr 2007 ihren Beruf aufgab, um ihre damals bereits 82-jährige Mutter bei der Betreuung und Pflege von Tochter und Mann zu unterstützen.

Bis dahin schaffte es die betagte Frau allein, diesen „Fulltime-Job“ zu bewältigen. Dann hatte sie keine Kraft mehr – sie bat ihre Tochter um Hilfe und die war sofort zur Stelle!

So oft wie möglich von Wien nach Ulmerfeld

Gabriele Brandstetter war leidenschaftliche Tennisspielerin auf Staatsliga-Niveau. Mit 25 Jahren machte sie ihr Hobby zum Beruf als Tennislehrerin in Wien. 45-jährig wechselte sie ihren Job und wurde Sicherheitsbedienstete im Bereich „Personenkontrolle“ am Flughafen in Schwechat. So oft es nur möglich war, reiste sie aus Wien nach Ulmerfeld, um ihrer Mutter bei der Pflege zu helfen. Vor neun Jahren übernahm sie diesen „Pflege-Job“ dann zu hundert Prozent und wohnt wieder im Elternhaus.

Die Familie Brandstetter wird seit etwas mehr als dreißig Jahren von einem Schicksalsschlag nach dem anderen getroffen: 1980 erkrankte die damals 17-jährige Franziska an Schizophrenie. 1984 hatte Franz Brandstetter, der Vater von Gabriele, einen schweren Autounfall und wurde zum Pflegefall. „Er wollte am liebsten immer nur zu Hause sein. Ihn in ein Pflegeheim zu geben, war daher für uns undenkbar!“

Zwei Doppelbegräbnisse in nur einem Jahr

Im August 2012 verunglückte Dr. Wolfgang Brandstetter mit seiner Frau Ingrid mit dem Auto in der Nähe von St. Pölten auf dem Weg in den Urlaub. Elf Monate später verstarben die Schwester von Gabriele und ihre Mutter innerhalb von sechs Tagen.

„Zwei Doppelbegräbnisse im engsten Familienkreis innerhalb von einem Jahr zu verkraften, war für mich nicht leicht! Dazu kam noch, dass mein Vater sich seit Jänner 2013 nicht mehr selbst bewegen kann. Bis dahin war er mit Hilfe von Rollator und Rollstuhl wenigstens noch etwas mobil,“ erzählt Gabriele Brandstetter. „Ich musste mir kurzfristig eine Pflege-Auszeit nehmen und brachte meinen Vater für ein paar Tage in ein Seniorium, um meine Batterien wieder aufzuladen.“ Dann nahm sie ihren 24-Stunden-Pflegejob wieder auf.

Am nächsten Donnerstag wird Gabriele Brandstetter für ihren langjährigen aufopfernden und vorbildhaften Pflegedienst besonders geehrt: Sie erhält den „Back to Life Award 2016“ der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) verliehen – und zwar niederösterreichweit als Einzige in diesem Jahr!