Schon im Mai 2016 hat die Gemeinde Amstetten beschlossen, künftig auf den Einsatz des Pestizides Glyphosat zu verzichten. Dieses wurde bis dahin vor allem dazu verwendet, Straßenränder, aber auch Friedhofswege frei von Unkraut zu halten.

Als Alternative hat die Stadt ein kleines Abflämmgerät angekauft, das Unkraut kurzfristig erhitzt und dadurch abtötet. „Leider zeigt sich, dass die Wirkung nicht nachhaltig ist. Das Unkraut wächst innerhalb kurzer Zeit nach. Trotz Dürre wuchert es heuer regelrecht“, berichtet Bürgermeisterin Ursula Puchebner.

Beschwerden kamen vor allem von Friedhofsbesuchern – zumal die Gemeinde ja erst vor Kurzem die Gebühren angehoben hat. „Dann sollen sie sich aber auch darum kümmern, dass die Wege frei vom Unkraut sind“, beschwerte sich ein Bürger telefonisch auch bei der NÖN.

Puchebner versteht den Unmut und hat auch schon angeordnet, dass die Ferialpraktikanten verstärkt auf den Friedhöfen zum Einsatz kommen und dort Unkraut zupfen. „Denn unsere Leute vom Bauhof schaffen das allein einfach nicht mehr.“

Mit welchen Mitteln das Unkraut in Zukunfgt gestoppt werden soll und ob auch eine Rückkehr zum Glyphosat in Betracht gezogen wird, lest ihr in der aktuellen Ausgabe der NÖN sowie im ePaper!