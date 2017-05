„Die Sauna im Naturbad stellt sicher weder heuer noch im nächsten Jahr den Betrieb ein“, sagt Bäderverwalter Reinhard Walter. Nachdem der zuständige Baubeirat ein vorläufiges Sanierungskonzept für das Naturbad präsentiert hat, in dem keine Saunalandschaft mehr enthalten ist, ist die Verunsicherung der Gäste groß.

„Jüngere dafür zu begeistern ist schwierig“

„Manche fragen sogar, ob es sich überhaupt noch auszahlt einen Zehner-Block zu kaufen“, berichtet Walter. All diese Sorgen seien aber unbegründet, da bis zum Umbau des Bades sicher noch etliche Jahre ins Land ziehen würden.

Dass die Politik überlegt, ob man in der Stadt nicht mit einer Sauna in Hausmening das Auslangen finden könnte, liegt auch an den Besucherzahlen in der Naturbadsauna, die derzeit bei 12.000 Gästen jährlich liegen – allerdings mit Tendenz nach unten.

Walter weiß auch, dass es sich bei den Saunagästen meist eher um älteres Publikum handelt. „Jüngere dafür zu begeistern ist schwierig, weil die nicht so regelmäßig eine Sauna besuchen, sondern eher kurze Wellnessurlaube machen.“

Die Amstettner Saunagäste wollen allerdings auch künftig nicht auf ihr schweißtreibendes Vergnügen verzichten. Sie sammeln daher bereits Unterschriften für den Erhalt der Sauna im Naturbad.

180 Saunagäste haben bereits unterschrieben

„Bisher haben 180 Leute unterschrieben. Wir haben auch schon bei der Bürgermeisterin um einen Termin nachgefragt, weil wir ihr die Liste natürlich offiziell überreichen wollen“, sagt eine besorgte Saunabesucherin. Sie selbst ist mit einer Damenrunde jeden Dienstag zu Gast in der Sauna – und das schon seit 30 Jahren.

„Wir sind der Ansicht, dass es in einer Stadt wie Amstetten auch weiterhin eine öffentliche Sauna geben muss. Hausmening ist für uns nicht dasselbe. Einige Ferschnitzerinnen, die bei unserer Runde dabei sind, haben schon gesagt, dass sie dort sicher nicht hinfahren werden“, bedauert die Amstettnerin. Unterschrieben haben die Liste aber auch Gäste der gemischten Sauna und der Herrenrunden am Freitag. „Wir hoffen, dass wir die Politik noch einmal zum Umdenken bewegen können“, sagen die Bürger.

Was die Politik zu dieser Forderung sagt, und ob vielleicht noch eine Chance zum Erhalt der Sauna besteht, steht in der neuen NÖN-Ausgabe oder im ePaper!