AMSTETTEN - Der Schulball der Handelsakademie und Handelsschule findet heuer am Samstag, 25. Februar, 20.30 Uhr, in der Johann-Pölz-Halle, unter dem Motto „Spotlight – A Night Full Of Stars“ statt. Für den musikalischen Rahmen sorgen „DJ One“, „DJ Christopher Heys“ und im Ballsaal „RKmusic“. Die Mitternachtseinlage wird die Ballgäste zurück in die 50er Jahre führen. Einlass: 19.30 Uhr. Karten und Tischreservierungen: im Sekretariat der Schule oder unter: 07472/62628 sowie bei den Schülern. Helmut Wurzer

