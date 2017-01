VIEHDORF: Die Landjugend Viehdorf-Ardagger-St. Georgen/Ybbsfelde lädt am Samstag, 7. Jänner, zum Ball unter dem Motto „Night of Fear – Wenn die Geister erwachen“ in der Volksschule ein. Die Gäste erwartet eine Polonaise, eine Mitternachtseinlage, Damenspenden, ein Schätzspiel sowie verschiedene Bars. Die Band „Grandma’s Chocolate Cake“ und die United DJs werden für die passenden Klänge sorgen. Beginn der Polonaise ist um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Abendkleidung oder Tracht obligat, Karten sind bei allen Mitgliedern der Landjugend erhältlich.

| LJ