Alle Veranstaltungen im Bezirk Amstetten.

AMSTETTEN: Die Broadway Dance Company & Dance Factory Dublin zeigt in ihrem neuen Bühnenprogramm „Night of the Dance“ am 4. Jänner, 19.30 Uhr, in der Pölz-Halle Irish Dance in Perfektion, mit Leidenschaft und purer Energie. Tanzszenen im Stile von Riverdance, Lord of the Dance, Celtic Tiger, Feet of Flames in einer deutschen Bühnenfassung kombiniert mit Akrobatikeinlagen erwarten die Zuseher. Karten: Kultur- & Tourismusbüro Rathaushof, 07472/601-454, www.oeticket.com und in allen Raiffeisenbanken. Pura Vida

