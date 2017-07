SEITENSTETTEN: Von 21. bis 23. Juli veranstaltet die Musikkapelle Seitenstetten wieder ihr dreitägiges Musikfest. Das Event beginnt am Freitag, 21. Juli, ab 20.30 Uhr, wobei die Band „Raureif“ für tolle Stimmung sorgt. Am Samstag, 22. Juli, ab 20.30 Uhr stehen die „Lechner Buam“ auf der Musikfest-Bühne. Nach der Festmesse am Sonntag, 23. Juli, um 8.45 Uhr, umrahmt der Musikverein Biberbach den Frühschoppen. Mit guter Musik der Gruppe „Stockerkogel Tanzlmusi“ kann der Sonntagnachmittag dann gemütlich ausklingen. MV

| NOEN