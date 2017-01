Amstetten: Die Gruppe Alma gastiert am Dienstag, 17.1., 19.30 Uhr, in der Pölz-Halle. Sie beherrschen eine Zaubersprache – das Jodeln! Ein traditioneller Alpengruß in neuem, luftigen Gewand. Mit Violine, Bass, Akkordeon und Gesang sowie mit Leichtigkeit, Leidenschaft und Fantasie lassen sie aus den Wurzeln musikalische Triebe und Blüten wachsen.

Karten erhalten Sie im Kultur- und Tourismusbüro: 07472/601-454.

| Daliah Spiegel