Im Rahmen des Herbstfestes der Feuerwehr Wolfsbach findet am Freitag, 30. September, das 10. Wolfsbacher Gstanzlsingen um 20 Uhr im beheizten Festzelt beim Feuerwehrhaus statt. Mit dabei sind diesmal als Moderator Peppi Wimleitner, die bayrischen Wirtshausmusikanten „Trio Schleudergang“, die bekannten „Aspacher Tridoppler“ aus dem Innviertel, die urbayrische Stimmungskanone Renate Maier sowie als lokale Vertreter in bewährter Manier die „Wolfsbacher Tanzlmusi“ unter Karl Aichberger. Karten und Infos unter: ( 07477-8221 oder auf der Raiffeisenbank Wolfsbach. Weiters werden am Samstag beim FF-Herbstfest „Die Granaten“ sowie beim sonntägigen Frühschoppen ab 10.30 Uhr die Musikkapelle Wolfsbach für Unterhaltung und Stimmung sorgen.

| FF