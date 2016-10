Zum 40-Jahr-Pfarrjubiläum St. Marien findet das Konzert „grenzenlos“ mit dem Waidhofner Bäuerinnenchor sowie der Vokalgruppe „Insingizi“ aus Zimbabwe am Freitag, 7. Oktober, 19.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Marien, in Allersdorf statt. Karten erhältlich: Pfarre St. Marien, Bioladen Deinhofer, Raika Allersdorf, Gemeinde Winklarn sowie bei den Chormitgliedern und im Kultur- und Tourismusbüro, ( 07472/601-454.

| privat