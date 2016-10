Die Künstlerin Ulrike Alena lädt zu den Tagen des offenen Ateliers am Samstag, 15.10., ab 14 Uhr sowie am Sonntag, 16.10., 10–18 Uhr, Markt 8, blaues Haus neben der Kirche ein. Weinpräsentation und Weinverkostung sowie KiK – Kunst im alten Weinkeller und in der „Kleinen Galerie“. Moderne Malerei – Acryl auf Leinwand. Schmuckkreationen aus Horn. Infos: 0664/5438606, www.mostviertel.com/alenaprivat

| NOEN