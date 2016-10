DIENSTAG, 18. OKTOBER

Amstetten. Vortrag „Gerechtigkeit und Barmherzigkeit“, Pfarrsaal St. Stephan, ab 14.30 Uhr.

Ennsdorf. „Kasperl im Reich des Wassermanns“, Gewäxhaus, 16 Uhr.

Euratsfeld. Filmvorführung „Hope for all – unsere Nahrung, unsere Hoffnung“, Pfarrsaal, 19 Uhr.

Langenhart. „Menschen besuchen“, Pfarrsaal, 19.30 h.

Seitenstetten. Erwin Stekovis: “Der Paradeiserkaiser“, Stift, 19.30 Uhr. Eintritt frei.

St. Peter/Au. Kino im Schloss „Freunde fürs Leben“, Schloss, Kinosaal, 19.30 Uhr.

MITTWOCH, 19. OKTOBER

Aschbach-Markt. Kochkurs mit Christa Hochpöchler „Kulinarische Reise in die Welt der Gewürze“, NMS, 18 Uhr. Informationen unter: 0664/4129955.

Blindenmarkt. Benefizkonzert „VIELfältig“, in der Ybbsfeldhalle, Beginn um 19.30 Uhr.

Euratsfeld. Klangreise, im Pfarrzentrum, 19 Uhr.

Neuhofen. Enquete Ostarrichi, Kulturhof, 8.30–13 Uhr.

DONNERSTAG, 20. 10.

Amstetten. Vortrag mit Bernhard Haidler, Natur im Garten, „Vermehrung von Garten- und Zimmerpflanzen“, 19–21 Uhr. Nähere Infos unter: 0676/848790-608.

Wallsee-Sindelburg. Fotoschau und Bericht: Jakobsweg, Gasthaus Hehenberger, ab 19 Uhr.

FREITAG, 21. OKTOBER

Ardagger-Markt. Wochenmarkt, im Ort, 8.30 Uhr.

Blindenmarkt. Operette „Boccaccio“, Ybbsfeldhalle, 19.30 Uhr.

St. Peter/Au. Kinderbuchlesung, Bibliothek, 16.30 h.

Wallsee. „Österreich liest“, Gemeindebücherei, 16 Uhr.

Wolfsbach. ÖAAB-Preisschnapsen, Gasthaus Baumgartner, 19 Uhr.

Zeillern. Maturaball der Fachschulen und des Aufbaulehrganges für Wirtschaft Amstetten, Schloss, 20 Uhr. Motto: „Next Mission: How to get rich“.

SAMSTAG, 22. OKTOBER

Amstetten. 50-Jahr-Jubiläum der Theatergruppe „Thesasta“, Premiere von „Pension Schöller“, Pfarrsaal St. Stephan, 19.30 Uhr.

Amstetten. Wienerlieder mit „Die Strottern & Jazzwerkstatt Wien“, Pölz-Halle, 19.30 Uhr.

Aschbach. AHA: Konzert mit „Zwo3wir“, Gasthaus Lettner, ab 20 Uhr.

Blindenmarkt. Operette „Boccaccio“, Ybbsfeldhalle, 15, 19.30 Uhr.

Blindenmarkt. Spieleturnier, Mehrzweckhaus, 13 Uhr.

Ernsthofen. Kinderartikelb-asar, Turnhalle, 8–11 Uhr. Infos beim Gemeindeamt: 07435/8450-14.

Neuhofen. Feuerlöscher-Überprüfung, Feuerwehrhaus, ab 7.30 Uhr.

St. Peter/Au. Messe für Gesundheit, Schloss, 10 bis 17 Uhr.

St. Peter/Au. SPÖ-Preisschnapsen, im Volksheim, 13 Uhr. Anmeldung bei Friedrich Gruber unter: 0664/73702609.

St. Peter/Au. Schmankerlmarkt, im Ort, 8.30 bis 11.30 Uhr.

Wallsee-Sindelburg. Flohmarkt für Kinderartikel, in der Donauvolksschule, von 9 bis 12 Uhr.

Wallsee-Sindelburg. Oktoberfest mit Fußballheimspiel, Fußballplatz, ab 13.30 Uhr.

Wallsee-Sindelburg. „Österreich liest“, Gemeindebücherei, 9 Uhr.

Wallsee-Sindelburg. Theater „Die Gedächtnislücke“, Gasthaus Sengstbratl, 20 Uhr.

Winklarn. Kabarett „Hasenfurz & Sonnenschein“, Festsaal, 20 Uhr.

Wolfsbach. Nacht in Tracht, Gasthaus Karan, 19 Uhr.

Viehdorf. Familienwandertag, Start/Ziel: Sportplatz, 8.30 bis 12 Uhr.

SONNTAG, 23. OKTOBER

Amstetten. Theatergruppe Thesasta spielt das Lustspiel „Pension Schöller“, Pfarrsaal St. Stephan, 17 Uhr.

Blindenmarkt. Geburtstagsmatinee Gabriele Schuchter, Ybbsfeldhalle, 11 Uhr.

Blindenmarkt. Operette „Boccaccio“, Ybbsfeldhalle, 17 Uhr.

Neustadtl. 19. Familienwandertag, Start/Ziel: Feuerwehrhaus Oberholz, 8–13 h.

Oed. Oktoberfest und Meisterschaftsspiel, Sportplatz, ab 11 Uhr.

Strengberg. Kirtag, Ort, 9 h.

St. Valentin. Gitarrenkonzert, Pfarrsaal, 15 Uhr.

Viehdorf. Familienwandertag, Start/Ziel: 8.30–12 Uhr.

MONTAG, 24. OKTOBER

St. Georgen/Y. Infoabend „Klimawandel und Welternährung“, Gasthaus Teufel, ab 19.30 Uhr.

DIENSTAG, 25. OKTOBER

Amstetten . Lesetour mit Michael Landau zum Thema „Solidarität. Anstiftung zur Menschlichkeit“, Rathaussaal, 19.30 Uhr.

St. Peter/Au. Kabarett mit Sepp Temba „Fleckerlspeis“, Gasthaus Huber, 20 Uhr.

St. Peter/Au. Herbstkonzert, Carl-Zeller-Halle, 20 Uhr.

Winklarn. Kindermitmachkonzert mit Bernhard Fibich, Festsaal, 17 Uhr. Karten: 07472/6431914.

FREITAG, 28. OKTOBER

Amstetten. Neueröffnung der Imbiss-Stube „stop&go“, Autobahnauffahrt Amstetten-West, 8–22 Uhr.