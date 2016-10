Ein Multimediavortrag von und mit Alfred Blaim über seine Reise mit dem Motorrad „ Von Alaska nach Panama“ wird am Donnerstag, 3.11., 19.30 Uhr, im Rathaussaal Amstetten gezeigt. Der leidenschaftliche Motorradfahrer und Hobbyfotograf legte 20.000 km auf seinem Motorrad BMW F-800-GS zurück. Dem Ruf der Wildnis folgend, fuhr er durch die letzten unberührten Naturgebiete unserer Welt, der Halbinsel Kenai in Alaska. In seinem Vortrag zeigt er die Eindrücke dieser abenteuerlichen Geschichte mit einzigartigen Bildern und Musik einer faszinierenden Reise. Karten erhalten Sie im Kultur- und Tourismusbüro im Rathaushof unter07472/601-454 sowie info@amstetten.at, www.amstetten.at

