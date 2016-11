Der Ball der Zeidlern findet heuer erstmals am Freitag, 11.11., 20 Uhr, im Schloss Hotel statt. Die Zeidler berufen sich auf eine jahrhundertealte Tradition und führen Armbrust und Honigstab in ihrem Wappen, denn die 21 Topimker aus dem Mostviertel stehen für beste Mostviertler Honigqualität und hochwertige Imkereiprodukte. Musik: „Crew 2000“. Weiters wird Mostbaron Josef Zeiner seinen Godn-Most präsentieren. Abendkleidung erbeten. Ballkarten: bei allen Zeidlern, im Fachgeschäft für Imkereibedarf „Honigraum“ in St. Georgen/Ybbsfelde oder im Büro der Moststraße in Öhling erhältlich. Nähere Infos unter: www.die-zeidler.at schwarz-koenig.at

