STRENGBERGDie Florianer Sängerknaben gastieren mit ihrem Adventkonzert – auf Einladung des Damenlionsclubs Mostviertel – in der Pfarrkirche Strengberg, 19.30 Uhr. Kartenerhalten Sie bei allen Mitgliedern des Damenslionclubs Mostviertel, am Gemeindeamt, im Gasthaus Pambalk-Blumauer sowie in der Filiale der Oberbank Amstetten. Ab 18 Uhr und nach dem Konzert werden kulinarische Köstlichkeiten serviert.

| NOEN, Fritscher