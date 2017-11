Alle Veranstaltungen im Bezirk Amstetten.

AMSTETTEN: Das Ensemble „zwo3wir“ gastiert mit ihrem neuen Programm „Königin sein“ am Samstag, 25.11., 20 Uhr, im Pfarrsaal Herz-Jesu. Die Organisatoren: „Seid dabei und genießt einen Abend voll vokaler Popmusik, die euch aus dem Alltag entführt und in die Welt der Fantasie mitnimmt. Zu hören gibt“s alles von Pop-Hits bis Eigenkompositionen – wahrlich königlicher Konzertgenuss!“ Karten: www.zwo3wir.at sowie in der Pfarrkanzlei unter: 07472 62145. Wolfgang Zarl

