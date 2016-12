SEITENSTETTEN: Ein Konzert der Oberkrainer findet am Sonntag, 18. Dezember, 14.30 Uhr, in der Hundsmühle in Seitenstetten statt. Auf dem Programm stehen unter anderem einige der schönsten Weihnachtstitel wie „Sterne der Heiligen Nacht“, aber auch viele Hits von Slavko Avsenik. Präsentiert wird die neue CD, die unter dem Motto: „Musik ist mein ganzes Leben“ produziert worden ist. Mit dabei sind Vroni und Gitti von den Geschwistern Reitzenberger, die kleine Sophia und Fritz Freudentaler, der auch durch das Programm führt. Vorverkaufskarten gibt es im Gasthaus Hundsmühle unter 07477/42370 sowie bei Gitti Schwödiauer unter 0660/4020239.

| Franz Putz