Alle Veranstaltungen im Bezirk Amstetten.

AMSTETTEN: Die Alpenvereinssektion Amstetten veranstaltet ihren diesjährigen Ski- und Snowboardkurs für Kinder und Jugendliche von 3. – 6. Jänner auf der Forsteralm. Die Instruktoren bieten für alle Könnensstufen ein abwechslungsreiches Programm in Kleingruppen. Der Kursbeitrag (inkl. Kurs, Liftkarten, Busfahrten, Mittagessen) beträgt 140 Euro, ab dem 2. Kind 120 Euro. Für die kleinsten Skihasen wird am 4. und 5. Jänner ein zweitägiger Schnupperkurs ebenfalls auf der Forsteralm angeboten. Anmeldung in der Seilerei Eisserer (Ardaggerstraße 6). Infos bei Johanna Köttritsch unter 0664/3203987. Das gesamte Winterprogramm ist unter www.alpenverein.at/amstetten zu finden. Alpenverein

| NOEN