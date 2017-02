AMSTETTEN: Ein „Alles Leinwand“ Lichtbildvortrag von und mit Bernhard Brenner zum Thema „Indien – Von der Wüste in den Himalaya“ findet am Dienstag, 14.2., 19.30 Uhr, im Rathaussaal statt. Brenner begleitete indische Pilger den Ganges entlang, besuchte buddh-istische Klöster im Himalaya und fotografierte bereits viermal beim größten Fest der Welt, der Maha Kumbh Mela. Dieser Vortrag findet auch am Mittwoch, 15.2., 19.30 Uhr, im Babenbergerhof in Ybbs statt. Karten: Kultur- und Tourismusbüro Amstetten, 07472/601-454.

