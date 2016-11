„Regelmäßig wurde uns von Anrainern berichtet, dass die Fahrgeschwindigkeiten in der Elsa-Brandström-Straße zu hoch sind. In einer gemeinsamen Initiative mit Amstettens Grünen wurde nun eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h durchgesetzt“, sagt Gemeinderat Bernhard Wagner, Verkehrssprecher der SPÖ Amstetten. Eindeutige Zustimmung für die 30er-Zone kam auch von den Anrainern nach einer Bürgerbefragung.

„Schlussendlich sind die Autofahrer gefordert“

Die Verordnung für die 30-km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung Elsa-Brandström-Straße wurde von der Kreuzung Josef-Gruber-Straße bis zur Kreuzung Raiffeisenstraße und im Bereich Gutenbergstraße (von der Kreuzung Parkstraße bis zur Kreuzung Guido-Holzknecht-Straße) vom Gemeinderat beschlossen. In der Elsa-Brandström-Straße und in der Gutenbergstraße steht das neue Verkehrszeichen bereits.

Gemeinderätin Sarah Huber freut sich über die rasche Umsetzung: „Das Ziel war, die Gefährdung für die Kinder so schnell wie möglich zu beseitigen. Und das ist uns gemeinsam gelungen!“

Gemeinderat Markus Brandstetter sieht jedoch, was den Sicherheitsaspekt und die Überwachung betrifft, ein Problem. Die ÖVP hatte ja gegen eine 30er-Zone und für eine Messanlage gestimmt, weil sich viele Autofahrer meist nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. „Schlussendlich sind die Autofahrer gefordert, ihre Augen offen zu halten, um so die Gefährdung der Kinder zu reduzieren.“