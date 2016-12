Bei der Verkehrsausschusssitzung am Mittwoch der Vorwoche hatten die Teilnehmer ein richtiges Aha-Erlebnis. Denn dabei wurde klar, dass die Firma Snizek+Partner Verkehrsplanung-GmbH noch gar nicht an den Vorschlägen für eine Änderung oder Verbesserung des Verkehrssystems im Stadtzentrum arbeitet, die die Politik eigentlich heuer noch auf dem Tisch haben wollte.

Für Wagner ist die Verzögerung kein Beinbruch

Für Ausschussvorsitzende Brigitte Kashofer (FP) ist der Grund dafür offensichtlich: „Es war vereinbart, dass alle Parteien schriftlich ihre Ideen und Wünsche beim Bauamt deponieren. Außer der FPÖ hat das aber niemand getan, deshalb konnten die Verkehrsplaner nicht tätig werden“, sind für sie SPÖ, Grüne und ÖVP Schuld daran.

SP-Verkehrssprecher Bernhard Wagner lässt seiner Partei nicht einfach den schwarzen Peter zuschieben. „Wir haben im Ausschuss oft über das Verkehrskonzept gesprochen und dabei haben alle Parteien ihre Vorstellungen präsentiert. Es war also bekannt, worum es ging – etwa die Begegnungszonen in der Rathaus- und in der Wiener Straße. Ich sehe es schon als Aufgabe der Vorsitzenden, sich darum zu kümmern, dass der Auftrag an die Verkehrsplaner auch wirklich hinausgeht.“

Für Wagner ist die Verzögerung aber auch kein Beinbruch. Die Analyse, wie sich die Verkehrsströme in den letzten Jahren entwickelt haben, liege ja schon auf dem Tisch. „Und wir haben in den letzten Monaten so intensiv am neuen Entwicklungskonzept der Stadt gearbeitet, da hätten weder wir noch das Bauamt viele Reserven für das Verkehrskonzept gehabt.“ Das Büro Snitzek werde nun nochmals genaue Vorgaben erhalten und natürlich einen offiziellen Arbeitsauftrag.

Auch VP-Gemeinderat Markus Brandstetter war erstaunt darüber, dass die Verkehrsplaner noch nicht an der Arbeit sind, er sieht es aber ähnlich wie Wagner: „Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Wir waren alle der Ansicht, dass ein Auftrag erteilt worden ist. Ich sehe das aber nur als ein kleines Hoppala auf dem Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssituation in der Stadt.“

Fokus auf Rathaustraße und Wiener Straße

Auch Brandstetter betont, dass es aufgrund der intensiven Arbeit am Entwicklungskonzept ohnehin kaum Ressourcen für das Verkehrskonzept gegeben hätte. Jetzt sei ersteres aber fertig und man könne sich daher voll auf die Neuordnung der Verkehrsströme im Stadtzentrum konzentrieren. Der Fokus müsse dabei natürlich auf Rathausstraße, Hauptplatz und Wiener Straße liegen. „Wobei klar ist, dass Veränderungen in diesem Bereich auch Auswirkungen auf andere Zonen haben werden.“

Für Grün-Gemeinderat Dominic Hörlezeder kann sich FP-Stadträtin Brigitte Kashofer nicht einfach aus der Verantwortung für den Zeitverlust stehlen. „Alle anderen zu beschuldigen ist ein starkes Stück. Sie ist die Ausschussvorsitzende. Es war ihre Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass der Auftrag erteilt wird und auch Kontakt mit den Verkehrsplanern zu halten.“

Hörlezeder räumt allerdings auch eine Mitverantwortung seiner eigenen Fraktion ein. Die Grünen seien ja schließlich im Verkehrsausschuss vertreten und hätten bemerken können, dass es noch keinen Auftrag an die Verkehrsplaner gibt. „Wir haben ein Jahr verloren und das ist Wahnsinn.“

In der Sache selbst ist bei den Grünen die Skepsis gegenüber einer Begegnungszone in der Rathausstraße hoch. „Wir befürchten, dass das nur für Chaos sorgen würde. Die Rathausstraße ist eine Hauptverkehrsader und aus unserer Sicht zu stark frequentiert, als dass sie sich für eine Begegnungszone eignen würde. Aber wir warten nun die Analyse der Verkehrsplaner ab.“