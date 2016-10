Der Mann stellte für die Sperrmüllsammler einige alte Sachen vor der Garage bereit. Die drei unbekannten Männer verluden diese in einen silberfarbigen Kastenwagen. Der Vestenthaler wollte den Männern nach getaner Arbeit noch etwas zu trinken holen und ging dazu ins Haus. Als er zurückkam waren sie fort und mit ihnen auch der Fahrradträger der in der offenen Garage an der Wand hing. Dies bemerkte der Hausbesitzer aber erst einige Zeit später.