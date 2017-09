„Heute ist ein besonderer Freudentag. Dass dieser Bau eines neuen Kindergartens notwendig wurde, spiegelt die gute Entwicklung in Viehdorf wider“, freute sich Bürgermeister Franz Zehethofer. Am vergangenen Mittwoch erfolgte der Spatenstich des neuen Kindergartens.

Auf den Tag genau 20 Jahre nach dem Spatenstich des Regierungsviertels in St. Pölten, wie Vizebürgermeister Franz Eder erklärt: „Damals war es ein historischer Tag für Niederösterreich, heute ist es ein historischer Tag für die Gemeinde Viehdorf.“

Drei Gruppen können untergebracht werden

Der Bau wurde notwendig, da die Räumlichkeiten für die wachsende Zahl der Kinder nicht mehr ausreichten. So kaufte die Gemeinde den 4.000 Quadratmeter-Grund in der Sportplatzstraße von der Pfarre an. „Ich möchte mich besonders bei Pfarrer Leopold Lumesberger bedanken. Er hat das Projekt absolut unterstützt“, zeigte sich Ortschef Franz Zehethofer erfreut.

Künftig können im neuen Kindergarten drei Gruppen untergebracht werden, wobei ein Raum für eine vierte Gruppe jederzeit aktivierbar ist. „Wir können jungen Familien einen sicheren Kindergartenplatz garantieren“, betonte Zehethofer. Insgesamt werden die Kosten mit knapp 1,5 Millionen Euro – ohne Inneneinrichtung – veranschlagt. Bis September 2018 soll der Bau abgeschlossen sein. Die Räumlichkeiten im „alten“ Kindergarten werden dann für die Volksschule, die ebenfalls mehr Platz braucht, verwendet.

Wertschöpfung bleibt großteils in der Region

Die Planung des neuen Gebäudes wurde von Architektin Anne Mautner Markhof übernommen, die Bauleitung hat Baumeister Erwin Hackl inne. Ehrengäste wie Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger und Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer lobten das Projekt und betonten, wie wichtig eine qualitätsvolle vorschulische Erziehung für die Zukunftschancen ist.

Dass man beinahe ausschließlich heimische Firmen beauftragt habe, stärke zudem die Wertschöpfung in der Region. Die jüngsten Gäste freuten sich als erstes schon über die Baustelle, wie Kindergartenleiterin Astrid Fischer mit Augenzwinkern verriet: „Sie haben auch versprochen, dass sie den Baufortschritt genau beobachten werden.“

Für den musikalischen Rahmen sorgte der Musikverein Viehdorf, die Jüngsten überraschten die Gäste mit einer Darbietung. Passend zum Thema stimmten die Kinder „Wer will fleissige Handwerker sehn“ an. Und sorgten mit ihrer schauspielerischen Einlage auch für den einen oder anderen Schmunzler.