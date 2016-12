Turbulent und manchmal auch unter der Gürtellinie: Die Diskussion um den Voranschlag der Stadt Amstetten für das Jahr 2017 zog sich im Gemeinderat über zweieinhalb Stunden hin und die Nerven lagen bei manchen Mandataren blank.

Nachdenklich verfolgte Finanzstadtrat Vizebürgermeister Michael Wiesner die Budgetdebatte – als fragte er sich, ob wirklich alle Diskussionsteilnehmer das Zahlenwerk gelesen und durchschaut hatten. | NOEN

Doch der Reihe nach: Finanzstadtrat Michael Wiesner (Bild oben) präsentierte zu Beginn die Eckdaten des Voranschlages. Der ordentliche Haushalt beläuft sich auf 69,4 Millionen Euro, der außerordentliche Haushalt auf 18,3 Millionen.

„Der Voranschlag ist ausgeglichen und hat einen vertretbaren Verschuldungsgrad. Trotz großer Projekte in den letzten Jahren hat die Stadt noch immer eine freie Finanzspitze von 1,8 Millionen Euro. Aus heutiger Sicht wird diese auch bis zum Jahr 2021 trotz eines ehrgeizigen Investitionsprogrammes – wie etwa der Sanierung des Naturbades – annähernd in dieser Höhe erhalten bleiben. Da unterscheiden wir uns sehr positiv von vielen anderen Städten“, erklärte der SPÖ-Politiker.

Die Freiheitlichen sahen das, wenig überraschend, ganz anders. Sie hatten ja schon im Vorfeld angekündigt, dem Budgetentwurf nicht zustimmen zu wollen.

„Außer Pannen hat AMG wenig aufzuweisen“

Gemeinderat Ernst Kashofer ortete im Budgetentwurf für das Jahr 2017 gleich mehrere „Skandale“! | NOEN, Kovacs

Gemeinderat Ernst Kashofer (links) ortete im Voranschlag gleich „vier Punkte, die jeder ein Skandal für sich sind.“ Unter anderem kritisierte er einmal mehr die Aufstockung der Stadträte von neun auf elf nach der letzten Gemeinderatswahl. „Die zusätzlichen Kosten dafür sind der Preis, den die Bürger für die Koalition der SPÖ mit den Grünen zahlen“, betonte Kashofer.

Unverständlich ist für ihn, dass die Mittel für die AMG (Amstettner Marketing Gesellschaft) auf 290.000 Euro erhöht werden. „Wenn ein Betrieb sein Budget ein paar mal überzieht, ist es nicht nachvollziehbar, dass man ihm dann auch noch mehr Geld gibt. Außer Pannen hat die AMG im Vorjahr wenig aufzuweisen“, so die FP-Kritik.

Überhaupt nicht einverstanden sind die Freiheitlichen mit jenen 21 Millionen Euro, die im mittelfristigen Finanzplan für die Sanierung des Naturbades reserviert sind. „Da es beim Bau des heutigen Naturbades im Jahre 2000 zu Fehlplanungen und Schlampereien im großen Ausmaß gekommen ist, fordern wir eine Reduzierung auf das Notwendigste und eine professionelle Bauaufsicht.“

Bad: Varianten sind noch in Diskussion

Die Freiheitlichen haben auch den Rechnungshofbericht aus dem Jahr 2006 ausgegraben (die NÖN berichtete natürlich schon damals) in dem Baumängel kritisiert wurden. „Schadenersatzansprüche wurden von der Stadt aber nicht gestellt“, kritisierte Kashofer.

Nicht einverstanden ist die FPÖ zudem mit der Aufnahme von Krediten in Höhe von 12,5 Millionen Euro, was den Schuldendienst der Stadt von vier auf fünf Millionen erhöhe.

In Sachen Bad stellte Bürgermeisterin Ursula Puchebner klar, dass die 21 Millionen nur eine mögliche Höchstsumme für die Sanierung darstellten. „Sie sind ja im Baubeirat vertreten und wissen daher, dass wir mehrere mögliche Varianten diskutieren. Es ist natürlich sinnvoll, den größten Betrag in einer Finanzplanung einzusetzen. Das heißt ja nicht, dass das auch so kommt. Die Diskussion darüber ist noch längst nicht abgeschlossen.“ Bezüglich der Baumängel beim Bad merkte die Stadtchefin an, dass der Großteil der Gemeinderäte damals noch gar nicht in dem Gremium vertreten gewesen sei.

Kashofer bei gezielten Nachfragen nicht sattelfest

Finanzstadtrat Wiesner forderte von der FPÖ, doch klar auf den Tisch zu legen, welche Projekte sie denn nicht durchführen wolle, um zu sparen. „Wenn Sie die Darlehen in dieser Höhe nicht aufnehmen wollen, dann müssen sie auch den Mut haben, den Bürgern zu sagen, dass wir dieses oder jenes eben nicht machen.“

Wiesner wies außerdem darauf hin, dass der Großteil der Darlehen ja für Vorhaben aufgenommen werde, die der Gemeinderat – mit Zustimmung der FPÖ – schon beschlossen habe, wie zum Beispiel den Um- und Zubau bei Volksschule und Kindergarten in Allersdorf.

Auf gezielte Nachfragen zum Budgetentwurf erwies sich Kashofer im Umgang mit dem Zahlenwerk übrigens nicht als sehr sattelfest.

VP begrüßt Aufstockung der Polizeiverwaltung

„Wem die Ausgaben zu hoch sind, der muss sagen, welche Straße nicht verlegt, oder welcher Kanal nicht gebaut wird“, forderte VP-Vize Dieter Funke von den Freiheitlichen. | NOEN

Für ÖVP-Vizebürgermeister Dieter Funke ist der Voranschlag 2017 ein „Budget mit Licht und Schatten“, dem seine Partei letztlich aber doch zustimmen konnte. „Ich muss aber schon anmerken, dass das Verhältnis von Entnahmen und Rückführungen in die Rücklagen negativ ist und daher unsere Reserven schrumpfen.“

Außerdem, so Funke, müsse man die Entwicklung des Zinsniveaus im Auge haben. Denn steigende Zinsen könnten den Spielraum der Gemeinde sehr rasch einengen. Sorgen bereitet dem VP-Politiker die Sozialhilfeumlage die um 10,7 Prozent gestiegen ist (auf 5,1 Millionen Euro). „Das ist aber natürlich auch eine Folge der Flüchtlingskrise im Vorjahr.“

Die geplanten Investitionen in die Infrastruktur (Straßen etc.) begrüßte Funke ausdrücklich, denn es müsse Ziel der Gemeinde sein, bevölkerungsmäßig zu wachsen und dafür müsse man auch etwas tun.

Besonders begrüßt die ÖVP, dass Geld für die Sanierung der Mittelschule Mauer im Finanzplan reserviert ist und dass das Verwaltungspersonal der Stadtpolizei aufgestockt wurde. „Das ermöglicht den Beamten, mehr auf der Straße zu sein.“ Wichtig sei auch, dass 600.000 Euro für Grundankäufe reserviert wurden. „Wenn wir als Stadt wachsen wollen, brauchen wir auch einen finanziellen Spielraum, um reagieren zu können.“

Kritik an Haltung der Freiheitlichen

In Richtung FPÖ meinte der Vizebürgermeister: „Wenn man sagt, dass die Ausgaben zu hoch sind, dann muss man auch sagen, welche Straße denn nicht gebaut, welcher Kanal nicht verlegt oder welcher Ortsteil vernachlässigt wird!“

Dieser Ansicht ist Gemeinderat Kashofer allerdings nicht. Es sei nicht Aufgabe der Opposition, die positiven Aspekte des Budgets hervorzuheben, sondern nach „Fehlern und Missständen zu suchen!“

Die Grünen stimmten dem Budget zu. Gemeinderat Dominic Hörlezeder kritisierte aber die ständig steigenden Aufgaben, die das Land den Gemeinden aufbürde, ohne ihnen entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen. „Die Gemeinden werden systematisch ausgehungert.“ Besonders erfreut sind die Grünen über die Investitionen in die Geh- und Radwege der Stadt in Höhe von 230.000 Euro und auch über die 620.000 Euro, die in Naturvermittlungsprojekte in der Forstheide fließen.

Über eine Million investiert die Stadt 2017 in Bachregulierung und Hochwasserschutzprojekte. Neos-Mandatar Roman Kuhn stimmt dem Budget zu, forderte aber Sparsamkeit bei Projekten ein. „Beim Jugendzentrum etwa kritisiere ich die extravagante Bauweise und Implementierung vieler Sonderwünsche. Man hätte das Gebäude auch in Fertigbauweise günstiger errichten können.“