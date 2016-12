Der Grüne Bezirkssprecher Dominic Hörlezeder freut sich, „dass die Österreicher und Österreicherinnen sich für das besonnene und zukunftsträchtige Modell von Alexander von der Bellen entschieden haben.“

FP-Bezirksobfrau Edith Mühlberghuber ist hingegen enttäuscht und spricht von einem „traurigen Tag für Österreich. Eine Chance zur Veränderung ist vertan worden.“

Alexander Van der Bellen konnte in allen Gemeinden des Bezirks dazugewinnen – mit einer einzigen Ausnahme. In St. Georgen am Reith legte Norbert Hofer um 0,72 Prozent zu.

Die Wahlbeteiligung im Bezirk ist von 72 Prozent auf 72,76 Prozent gestiegen.

