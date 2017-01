Der Schulzubau ist im Voranschlag der Gemeinde für 2017 natürlich der größte Budget-Brocken. Rund 1.610.000 Euro sind dafür vorgesehen. Allerdings darf die Kommune für dieses Projekt mit einer Förderung des Schul- und Kindergartenfonds rechnen.

Geplant ist ja, den Gebäudeteil mit der Schulwartwohnung abzureißen. An dessen Stelle wird ein größerer Komplex errichtet, in dessen Untergeschoß ein großer Mehrzweckraum mit 85 Quadratmetern und eine Bibliothek mit fast 90 Quadratmetern untergebracht sein werden. Im Erdgeschoß der Schule wird es künftig fünf Volksschulklassen, den Physiksaal und ein großes Lehrerzimmer geben.

Künftig soll es acht NMS-Klassen geben

Im Obergeschoß der Schule soll es künftig acht NMS-Klassen geben. Der erste Stock des neuen Gebäudeteils wird die Direktion, ein Lehrerzimmer (mit 83 Quadratmetern) und einen Klassenraum enthalten.. „Wir wollen in den Semesterferien im Februar mit den Arbeiten beginnen und sie bis September 2017 abschließen“, sagt Bürgermeister Johann Bachinger.

Ein anderes großes Projekt, das der Gemeinde 2017 ins Haus steht, ist die Errichtung der „Römerwelt“ unter der Lebenswelt für gehörlose oder taubblinde Menschen. 600.000 Euro haben Bund und Land ja schon locker gemacht, um die Mauern des Römerkastells zugänglich zu machen.

An Landesausstellung in Enns mitnaschen

Zu diesem Zweck wurden 70 Säulen in die Erde getrieben und darauf die Grundplatte für die Lebenswelt errichtet. Nun geht es aber um die Einrichtung der Römerwelt und deren Ausstattung mit Exponaten, die bei den Grabungen gefunden wurden, aber auch mit Ausstellungsstücken des Römermuseums. „2018 soll alles fertig sein, denn in diesem Jahr findet in Enns ja die OÖ Landesausstellung zum Thema Römer statt und da wollen wir mit unserem Museum natürlich am erwarteten Besucheransturm mitnaschen“, sagt der Ortschef.

Im Budget der Gemeinde für 2017 sind auch 310.000 Euro für den Straßenbau vorgesehen und 40.000 Euro für die Sanierung von Güterwegen. In Wallsee beteiligen sich an Projekten ja die Erhaltungsgemeinschaften mit 30 Prozent, die Gemeinde steuert 20 Prozent bei und den Rest das Land. Auch nicht unwichtig im Budgetentwurf für 2017: Für die neue Ortschronik wurden Druckkosten in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen. Ende März soll das Buch fertig sein. Die Auflage wird rund 1.000 Stück betragen. Die Kosten sollen über den Verkauf wieder hereinkommen.

An Kommunalsteuereinnahmen darf die Gemeinde im Jahr 2017 mit rund 190.000 Euro rechnen. Große Ausgaben sind der NÖKAS-Beitrag (Krankenanstaltenfinanzierung) mit 488.100 Euro und die Sozialhilfeabgabe in Höhe von 279.800 Euro.