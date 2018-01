Mit einem großen Festakt wurde am Wochenende der Schulum- und -zubau seiner Bestimmung übergeben. Landesrätin Barbara Schwarz und Landesschulratspräsident Johann Heuras lobten die professionelle Arbeit aller beteiligten Firmen und auch das Pädagogenteam, das sich bei der Planung stark eingebracht hatte.

Bürgermeister Johann Bachinger verwies auf die steigenden Schülerzahlen, die das Projekt nötig gemacht hätten. Aktuell besuchen 147 Kinder die Mittelschule und 78 die Volksschule. „Das ist ein Verdienst des Lehrkörpers, der sich mit viel Engagement für die Bildung der jungen Menschen einsetzt“, betonte der Ortschef. Er berichtete auch, dass 100 Prozent der Volksschüler in die Mittelschule wechseln.

Eine Bedarfsprüfung des Landes zeigte klar, dass das Schulgebäude für die zukünftigen Herausforderungen zu klein ist. In konstruktiven Planungsgesprächen zwischen den Direktorinnen, Gemeindevertretern und Planungsbüro wurde eine Entwurfsstudie erstellt und die Kosten berechnet.

Gesamtkosten von 1,85 Millionen Euro

Der Aufwand für die Vergrößerung der Gebäudefläche von 3.200 m² auf 3.700 m² samt Sanierungsarbeiten im Gebäude wurde mit 1.548.000 Euro veranschlagt und vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. „Mitten in der Bauphase wurde dann klar, dass einige Sparmaßnahmen nicht sinnvoll waren und so wurden zusätzliche Leistungen von 328.454 Euro beschlossen. Damit konnten alle Fenster erneuert und die Fassade an der Nordseite des Gebäudes gedämmt werden“, berichtet Bachinger. Die Arbeiten dauerten von Jänner 2017 bis Schulanfang 2017/18.

Beim Festakt dankte der Obmann des Schulausschusses, Karl Haselmayr, den Professionisten und dem Planungsbüro Hackl für die hervorragenden Arbeiten. Zwischen den Festreden gestalteten die Schüler beider Schulen den Festakt mit Musik, Gesängen und Tänzen.