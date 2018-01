Strahlende Gesichter, ein prachtvoll geschmückter Christbaum und zahlreiche Geschenke darunter – so stellen sich viele ein schönes Weihnachtsfest vor. Dafür müssen diese Geschenke aber auch gekauft werden.

So zeigt sich beim heurigen Weihnachtsgeschäft im Bezirk, dass immer kurzfristiger vor den Weihnachtstagen eingekauft wird. Das weiß auch Hermann Fehringer, Geschäftsführer von Herrenmode Fehringer in Haag: „Die höchste Frequenz hatten wir in der letzten Adventwoche. Es ballt sich immer mehr auf Weihnachten zu.“

In der Juwelierbranche ist das späte Einkaufen aber nicht unüblich. „In dieser Weihnachtssaison hatten wir außergewöhnlich viele Kunden“, so Helmut Fichtinger. Eine Besonderheit ist laut Fichtinger auch, dass der Großteil der Kunden bereits gut informiert das Geschäft betritt. „Oft haben Kunden schon ihr Smartphone zur Hand, auf dem sie uns dann das gewünschte Produkt zeigen.“

Besonders beliebte Geschenke waren in der Buchhandlung Stöckl wie immer regionale Bücher. „Heuer waren aber auch Kinderbücher sehr beliebt“, freut sich Gertrude Stöckl.

„Die beliebtesten Weihnachtstrends sind vor allem TV-Geräte, Smartphones, allen voran das iPhone X, sowie praktische Haushaltsgeräte“, so Media Markt Amstetten Geschäftsführer Stefan Forejtek.

Bei der Böckle Michael Felbauer GmbH waren Akkuschrauber und -staubsauger beliebte Geschenke. „Meist kaufen Frauen Gutscheine oder Werkzeug für Männer“, so Geschäftsführer Michael Lehenbauer.

Durch den zeitigen Wintereinbruch waren bei Intersport Winninger Wintersportartikel und -bekleidung sehr gefragt.

Insgesamt kann für das Weihnachtsgeschäft in allen erwähnten Unternehmen ein postives Resümee im Vergleich zum Vorjahr gezogen werden. Im CCA konnten in der Adventzeit rund sechs Prozent mehr Besucher als im Vorjahr verzeichnet werden. Es wurden auch 30 Prozent mehr CCA-Gutscheine verkauft.