Vor eine große Herausforderung wurde die Landjugend Weistrach von der Gemeinde zum Projektmarathon gestellt: Innerhalb von 42 Stunden sollten alle Kapellen und Marterln von Weistrach erhoben werden – fotografiert und beschrieben. Zusätzlich galt es die Hartlmühler Kapelle zu restaurieren. Am Freitag, 23. September, um Punkt 19 Uhr erfuhr die Landjugend, was sie zu tun hatte. Anschließend wurde sofort die Hartlmühler Kapelle besichtigt und die Jugendlichen überlegten sich einen Projektnahmen: „Kreuz & Quer – die Geschichten der Weistracher Kapellen, Marterln und mehr!“

Am Samstagmorgen wurde mithilfe eines Baggers bei der Hartlmühler Kapelle ein gepflasterter Platz angelegt. Weiters begannen die Jugendlichen mit der Dokumentation und Zusammenfassung der einzelnen Marterln. Der letzte Feinschliff wurde der Kapelle am Sonntag gegeben. Es wurden Blumen gepflanzt, die Bänke aufgestellt und viele weitere Kleinigkeiten für die Präsentation und eine Andacht vorbereitet. Um 14 Uhr präsentierten die Jugendlichen der Bevölkerung dann bei der Hartlmühler Kapelle die geleistete Arbeit. Übrigens: Die dokumentierten Kapellen werden in ein Fotobuch verpackt. Dieses bietet sich natürlich als ideales Weihnachtsgeschenk an.