Diese tourt von 25. Mai bis 31. Mai quer durch Niederösterreich – von A wie Amstetten bis Z wie Zwettl – und macht dabei vielleicht auch in Ihrer Nähe Halt.

Bei jeder Station der Milchtour werden schmackhafte Produktproben verteilt und Sie können bei einem exklusiven Gewinnspiel teilnehmen und tolle Preise gewinnen.

Die Tour startet am 25. Mai in Amstetten am Oberen Hauptplatz. Holen Sie sich von 10:00 bis 12:00 Uhr Ihr Gratisprodukt und kosten Sie die vielfältige Regionalität!

Kostproben für alle! | zVg

Die Gewinnspiel Teilnahme ist ausschließlich direkt bei den Roadshow-Stationen möglich. Machen Sie vor Ort mit und haben Sie die Chance auf tolle Preise wie gefüllte Kühltaschen mit tollen Berglandmilch Produkten sowie Wellness Wochenenden in einem Beste Gesundheit Hotel.