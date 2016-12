Mitte Dezember tagte der Winklarner Gemeinderat zum letzten Mal im heurigen Jahr. Dabei beschlossen die Gemeinderatsmitglieder ein ausgeglichenes Budget für das Jahr 2017 (siehe unten).

Im außerordentlichen Haushalt werden rund 490.000 Euro für größere Projekte und Vorhaben im nächsten Jahr bereitgehalten. 120.000 Euro sind für die Instandhaltung der Sportgebäude (Fußball, Tennis und Beachvolleyball) vorgesehen.

Weitere 260.000 Euro fließen voraussichtlich in den Straßenbau – konkret soll der Begleitweg Richtung Amstetten gebaut werden und es sind einige Straßenbauarbeiten im Sonnenpark und für das Güterwegenetz geplant. Weitere 90.000 Euro werden in die Straßenbeleuchtung investiert sowie 20.000 Euro in die Kanalerrichtung.

Die wesentlichen Einnahmen im ordentlichen Haushalt sind Ertragsanteile in der Höhe von rund 1,23 Millionen Euro. Es ist außerdem ein Sollüberschuss von 370.000 Euro für 2017 im Budgetvoranschlag eingerechnet.