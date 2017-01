Mit speziellen Gummiketten an der Pistenraupe ist es möglich, bereits bei zehn Zentimetern Schnee eine Piste zu präparieren. So stand dem Schivergnügen am vergangenen Freitag in Neustadtl auch nichts mehr im Wege, sehr zur Freude von (v.l. vorne): Josef Riegler (Bergrettung), Betriebsleiter Leopold Pils, Bürgermeister Franz Kriener sowie (v.l. hinten) Betriebsleiter und Schivereinsobmann Karl Leitner undBetriebsleiter und Hausherr Gerhard Berger.

| NOEN, Führer