Tierische Themen haben den Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschäftigt. Die Jagdgenossenschaften von Wolfsbach und Bubendorf wollen auf den Straßen (etwa acht Kilometer), die in ihrem Bereich liegen, rund 560 Wildwarner installieren. Die Meilersdorfer Jäger sind da ja schon 2015 mit gutem Beispiel vorangegangen. „Die Wildunfälle haben sich dadurch um 60 Prozent reduziert. Die Aktion macht also wirklich Sinn“, sagt Bürgermeister Josef Unterberger.

Die Gemeinde unterstützt die Anschaffung der Wildwarner mit jeweils rund 400 Euro (25 Prozent der Anschaffungskosten), jede der beiden Jagdgenossenschaften muss 1.200 Euro bezahlen. Ebenfalls beschlossen hat die Gemeinde den Ankauf von zwölf Hundekotstationen. „Wir reagieren damit auf Beschwerden von Bürgern, dass oft Hundekot auf Gehsteigen und Radwegen liegt. Ich appelliere an die Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner künftig mit den Hundesackerln ordnungsgemäß zu entsorgen“, sagt der Ortschef. 2.162 Euro kosten die Stationen.

Um dem Wildwuchs von Werbetafeln und Plakatständern in Wolfsbach Einhalt zu gebieten, hat der Gemeinderat beschlossen, im Rahmen der Dorferneuerung Plakattafeln (vorne und hinten benützbar) anzukaufen. Jeweils drei Stück sollen in regelmäßigen Abständen bei den beiden Ortseinfahrten angebracht werden. Veranstalter müssen ihre Plakate künftig aufs Gemeindeamt bringen. Illegale Plakatständer werden weggeräumt. Kosten für die neuen Tafeln: rund 5.000 Euro.

Angekauft hat die Kommune auch drei Festzelte (eines ist acht mal vier Meter, zwei sind vier mal vier Meter groß). „Wir wollen sie für Gemeindeveranstaltungen wie den Kirtag oder das Maibaumaufstellen nutzen, um dadurch witterungsunabhängiger zu sein. Natürlich werden wir sie auch an die örtlichen Vereine verleihen“, sagt Unterberger. Kosten: 8.100 Euro.