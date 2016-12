Große Bauprojekte stehen in der Gemeinde im Jahr 2017 nicht auf dem Programm. Investiert wird aber dennoch – zum Beispiel in den Ausbau von Siedlungsstraßen: Die Dr.-Koref -Straße und die Straße in der Siedlung Kirchstetten werden staubfrei gemacht, die Abt-Laurentius-Straße wo im Vorjahr der Kanal verlegt wurde, wird neu asphaltiert.

Rund eine Million Euro hat die Gemeinde dafür im Ressort Straßenbau im Voranschlag reserviert. Zum neuen HLF3 (Hilfeleistungsfahrzeug) der Feuerwehr wird die Gemeinde rund 250.000 Euro beisteuern. Bestellt wurde es schon. Die Florianis erwarten die Lieferung mit Mitte Februar.

Im Betriebsgebiet Ost, wo ja die Firma Systron auf einem rund 5.000 Quadratmeter großen Areal eine Halle für die Produktion von vertikalen CNC-Glasbearbeitungsanlagen errichtet (samt Bürogebäude) werden Kanal- und Wasserrohre verlegt. Dafür sind im Budget der Gemeinde rund 210.000 Euro reserviert. Geplant ist 2017 auch noch der Ankauf eines neuen Transportfahrzeuges für den Bauhof. „Und wir überlegen auch die Anschaffung eines Traktors“, berichtet Ortschef Josef Unterberger.

Insgesamt beläuft sich der ordentliche Haushalt der Gemeinde Wolfsbach im Jahr 2017 auf 3.124.600 Euro, der außerordentliche Haushalt auf 2.328.500 Euro. „Wir haben in den letzten Jahren trotz der großen Investitionen in den Kindergarten sehr gut gewirtschaftet und stehen finanziell gut da“, sagt der Bürgermeister.

Das nächste Großprojekt wirft in der Gemeinde aber ohnehin schon seine Schatten voraus. Der Platz in der Volksschule wird zu knapp. Derzeit gibt es dort sechs Klassen. Der ständige Zuzug bescherte der Gemeinde in den letzten Jahren aber auch einen Geburtenboom. 2018–19 wird es voraussichtlich schon acht Volksschulklassen geben. Ein Zubau ist also nötig.