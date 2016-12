Seit rund 20 Jahren war die Automeile Fixpunkt im Amstettner Veranstaltungskalender, doch nun steht fest: Die Automeile – zuletzt organisiert von der Amstettner Marketing GmbH (AMG) – ist in ihrer gewohnten Form Geschichte. „Bei einer Nachbesprechung zur Automeile 2016 war es der Wunsch der teilnehmenden Autohäuser, das rund 20-jährige Konzept der Meile zu überarbeiten. Ihr Wunsch war es, die Veranstaltung witterungsunabhängig zu machen und überregionaler zu bewerben. Dies hätte höhere Kosten mit sich gebracht. Ein Grobkonzept inklusive Kostenschätzung wurde erarbeitet und mit den Autohäusern persönlich diskutiert. Das Ergebnis war, dass die Automeile in dieser Form nicht mehr stattfinden soll“, erklärt AMG-Geschäftsführerin Maria Ettlinger.

Aber auch die Sperre der Innenstadt sowie viele hauseigene Autofrühling-Veranstaltungen der Autohäuser hätten zu Kritik an Ort und Zeitpunkt der Automeile – heuer fand diese am 23. April statt – geführt. „In Diskussion steht jetzt noch, den Intervall der Automeile zu verändern, sie also zum Beispiel alle zwei Jahre durchzuführen“, informiert Ettlinger.

Wie sich die Autohäuser zum Aus der Automeile äußern, lesen Sie in der aktuellen Amstettner und Haager NÖN.